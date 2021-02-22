Единый день безопасности дорожного движения пройдет 26 февраля

Единый день безопасности дорожного движения пройдет по всей республике 26 февраля под девизом «Оставляешь место ДТП – совершаешь преступление!». Как сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома, он будет направлен на профилактику происшествий, участники которых оставляют место аварий.

- Значительную помощь в раскрытии преступлений и поиске скрывшихся водителей оказывают сознательные граждане, чья отзывчивость и неравнодушие к чужой беде позволяют установить реальную картину дорожно-транспортного происшествия и в дальнейшем выявить виновников случившегося. В случае ДТП со скрытием либо при любых других фактах противоправных действий на дороге вы круглосуточно можете сообщать данную информацию в дежурную часть ГАИ или по телефону 102, - отмечают в Госавтоинспекции.