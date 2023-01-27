Единый день безопасности дорожного движения проходит под девизом «Вместе — за безопасность на дорогах»

Первый в этом году Единый день безопасности дорожного движения Госавтоинспекция проведет сегодня под девизом "Вместе - за безопасность на дорогах". Об этом сообщили в ГУ ГАИ МВД.

Профилактические мероприятия будут направлены на соблюдение всеми участниками дорожного движения правил безопасного поведения и формирование правовой культуры.

Инспекторы ГАИ по всей стране традиционно в последнюю пятницу месяца проведут встречи в трудовых коллективах предприятий и организаций, посетят учреждения образования. Сотрудники напомнят всем участникам дорожного движения об их правах и обязанностях, о правилах безопасного поведения на дороге и в транспорте, последствиях безрассудства и несоблюдения ПДД, ответственности за различные нарушения в сфере дорожной безопасности.

В прошлом году в сравнении с 2021-м в республике снизилось количество ДТП, погибших и раненных в них людей в среднем на 10%.

"Соблюдение правил и разумное поведение всех участников дорожного движения помогут избежать трагедий и сделать наши дороги более безопасными", - дополнили в ГАИ.