Единый бесплатный день для посещения музеев учащимися школ и колледжей установили в Беларуси. Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве в области музейного дела между министерствами культуры и образования, которое подписали сегодня их руководители в Музее истории Великой Отечественной войны.

Документ предусматривает реализацию пилотного проекта, по которому установлен единый бесплатный день для посещения музеев страны учащимися, получающими общее среднее, профессионально-техническое, среднее специальное образование. Для них будет организовано бесплатное экскурсионное сопровождение по постоянным и временным экспозициям. Таким днем определена последняя среда месяца. Посетить музеи можно будет по предварительной записи.

Соглашение заключено с целью патриотического воспитания детей и молодежи, формирования у них уважения к историко-культурному наследию и традициям белорусского народа, укрепления нравственных качеств молодежи.

Общаясь с журналистами, министр культуры Анатолий Маркевич заметил, что сама жизнь подсказала необходимость такой совместной работы. «Мы прекрасно понимаем, что только совместный труд, связанный с патриотическим воспитанием нашей молодежи, может вывести нас на тот результат, который мы прогнозируем. Самое главное, чтобы наши молодые люди жили в мире и согласии, ценили нашу страну, уважали старшее поколение, чтили историю и на ее основании делали правильные выводы», - сказал он.

Анатолий Маркевич в подтверждение своих слов процитировал стихотворение Янки Купалы «Не шукай...» Министр уверен, что молодежи следует видеть все то прекрасное, что есть в Беларуси. Государство располагает огромным ресурсом и вкладывает значительные средства в подрастающее поколение, помогая раскрывать таланты и создавая все необходимые условия для реализации.

«Мы четко осознаем, что сегодняшние молодые люди - это те, кто завтра будет решать сложные задачи, которые ставит жизнь. Это будущие управленцы, которые придут в реальный сектор экономики, социальную сферу и своим умом, талантом, трудолюбием будут прославлять нашу любимую Беларусь, - сказал Анатолий Маркевич. - Сегодня, опираясь на исторические факты, с молодежью нужно разговаривать, показывать историческую правду и на ее основе идти дальше. Только вместе мы сможем преодолеть все трудности и вызовы, которые нам порой диктует мировое пространство. Но у нас свой путь, который приведет к желаемому результату - жить в согласии, мире и понимании».

Самая главная задача, которая стоит перед системой образования, - воспитание подрастающего поколения, отметил министр образования Андрей Иванец. «Как, не помня историю, можно воспитывать молодое поколение? Безусловно, это невозможно. Поэтому сегодня было подписано соглашение, которое позволяет использовать весь музейный потенциал нашей страны. Это исторические, краеведческие музеи, а также посвященные истории Великой Отечественной войны», - продолжил министр.

Он выразил уверенность, что лишь на примере родных мест и истории можно по-настоящему воспитать молодежь, поэтому такое межведомственное сотрудничество будет продолжено.