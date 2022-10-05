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Единые уроки и шестой школьный день. Минобразования о воспитании учащихся во внеучебное время

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Единые уроки и шестой школьный день. Минобразования о воспитании учащихся во внеучебное время

Министерство образования утвердило инструкцию о проведении воспитательной работы педагогическими работниками во внеучебное время с обучающимися. Соответствующее постановление Минобразования №332 от 22 сентября 2022 года официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Инструкцией оговаривается, что воспитательная работа во внеучебное время - целенаправленная, систематическая и планируемая деятельность педработников, в том числе профессорско-преподавательского состава, направленная на формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, бережного отношения к историко-культурному наследию и традициям белорусского народа, создание условий для самоопределения, социализации и самореализации личности обучающегося.

Воспитательная работа, в частности, со школьниками во внеучебное время организуется в режиме шестидневной недели, которая включает в себя пятидневную учебную неделю и шестой школьный день, в который проводятся в том числе спортивно-массовые, туристические мероприятия, экскурсии.

Также оговариваются обязанности классного руководителя, куратора учебной группы. Отмечается, что они содействуют адаптации обучающихся в учреждении образования, созданию благоприятного психологического климата и формированию сплоченного классного коллектива, коллектива учебной группы. Вместе с законными представителями несовершеннолетних обучающихся участвуют в планировании их отдыха и оздоровления в период каникул.

На классных, кураторских часах рассматриваются вопросы поддержания дисциплины, соблюдения правил внутреннего распорядка для обучающихся, результатов учебной деятельности, участия в жизни класса, учебной группы. Должны проводиться и информационные часы, единые уроки, посвященные памятным событиям, государственным праздникам и знаменательным датам.

Классный руководитель, куратор учебной группы проводят работу по профилактике противоправного поведения, формированию правовой культуры обучающихся, реализации принципа инклюзии в образовании, участвуют в реализации плана мероприятий по устранению причин и условий, повлекших создание неблагоприятной для детей обстановки, плана защиты прав и законных интересов ребенка, проведении индивидуальной профилактической работы. Кроме того, они готовят обучающихся к самостоятельной жизни, профессиональному самоопределению, выбору профессии и труду, содействуют воспитанию культуры быта и досуга и др.

По материалам belta.by.

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