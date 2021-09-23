Единица превращается в семерку. Эксперты установили, что в запись даты выдачи справки внесены изменения

48-летний житель города Шклова обратился в подразделение Госавтоинспекции для замены водительского удостоверения, однако предъявленная им медицинская справка о состоянии здоровья, срок действия которой 5 лет, вызвала у сотрудников ГАИ определенные подозрения. Сомнения возникали по поводу написания последней цифры «7» в записях даты выдачи справки «17 августа 2017 года».

У мужчины изъяли медсправку, и сотрудники Ленинского РОВД г.Могилева начали проверку по данному факту. С целью установления факта внесения ли изменений в строки «дата выдачи справки» документ направили на судебную экспертизу в Могилевский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз.

Судебным экспертом проведено исследование записей медицинской справки, по результатам которого установлено, что в первоначальных записях в двух строках «дата выдачи справки» значились числа «2011», в которые внесены изменения путем дорисовки к последним цифрам «1» верхнего и среднего штрихов с образованием ныне читаемых цифр «7».

Результаты экспертизы направлены в Ленинский РОВД г.Могилева и приобщены к материалам проверки, по результатам которой следователями будет дана правовая оценка действиям предъявителя справки.

Не желая тратить время и деньги на прохождение медицинской комиссии или по другим причинам, граждане нередко идут на исправление дат в справке, тем самым самовольно «продлевая» срок действия документа, что является нарушением закона. Судебные эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области напоминают, что за подделку, изготовление, использование и сбыт поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность.