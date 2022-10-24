Дзюдоисты Бобруйского УОР третьи в стране

20-21 октября в Минске проходила спартакиада Республики Беларусь среди воспитанников училищ олимпийского резерва по дзюдо (юноши и девушки 2005-2008 годов рождения). На отлично отборолись юные спортсмены из нашего города. Так, воспитанники тренера Максима Асадчего завоевали: Арсений Малицкий (весовая категория – свыше 90 килограммов) – золотую медаль, Владимир Батраков (90 килограммов) – «серебро», Павел Толок (50 килограммов) и Дарья Новицкая (63 килограмма) – бронзовые награды. Не отстали от товарищей по училищу и воспитанники тренеров Вадима и Нонны Жуковцов. Чемпионами спартакиады стали Артем Голомако (73 килограмма) и Даниил Патачиц (81 килограмм), на третью ступень пьедестала поднимались Ксения Фоменко (44 килограмма), Варвара Белочуб (70 килограммов) и Артем Ковтюх (90 килограммов). Помимо этого, Артему Голомако были вручены удостоверение и значок мастера спорта Республики Беларусь по дзюдо. В общекомандном зачете воспитанники нашего УОР заняли третье место из десяти училищ страны, в которых существуют отделения этого вида спорта.