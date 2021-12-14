Джентельмены и леди репетируют новогодний бал, который скоро пройдет в Бобруйске
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В Бобруйске проходят репетиции в преддверии традиционного городского новогоднего бала, передает корреспондент «БЖ».
Новогодний бал для детей, добившихся высоких результатов в учебной деятельности, творчестве и спорте состоится уже в эту пятницу, 17 декабря. Об этом корреспонденту «БЖ» рассказала начальник управления по образованию Бобруйского горисполкома Елена Лисица.
Мы побывали на одной из репетиций, запечатлели ее и пообщались с участниками и бала. Узнали, что они чувствовали, когда их пригласили, чего они добились и какие эмоции испытывают накануне.
– Когда меня пригласили на бал, я был дома на больничном. Мне позвонила моя одноклассница, она же – хорошая подруга и партнерша. Сказала, что мы участвуем в новогоднем балу. Она очень хотела на этот бал, но у нее не было пары; спросила меня, не против ли я. Конечно я согласился. Мы репетируем уже примерно на протяжении месяца. Есть легкий трепет. Здесь все в красивых костюмах, великолепных платьях я думаю, это будет сказочное мероприятие, невероятно красивый бал, – поделился учащийся 11 класса гимназии №1 Дмитрий Ломский. – Мой любимый школьный предмет – это история. Я очень давно ее изучаю. С самого детства, наверное. Помимо учебы я занимаюсь спортом – хожу на фехтование. Меня как-то раз позвал друг к себе на тренировку, я посмотрел и мне понравилось. Вот уже 4 года я занимаюсь. Я неоднократно принимал участие в городских, областных и республиканских соревнованиях и получал призовые места. Средний балл у меня 8.7. Для меня это неплохой результат и это не последняя четверть. Дальше – больше. Я планирую поступать в Могилев в продовольственный университет на пищевого технолога.
– Я испытывала колоссальную радость когда мне позвонили и сказали, что я буду участвовать в городском новогоднем балу. Не счастье ли это побывать хотя бы один раз на настоящем балу? Тем более я понимаю, что все наши заслуги, которые были завоеваны для гимназии, они оказались не зря, – рассказала учащаяся 11 «Б» класса гимназии №2 Полина Вавуло. – На самом деле, если я получаю каждый раз такое количество эмоций и бурю энергии от репетиций, то, конечно, от бала я ожидаю чего-то особенного феерического и запоминающегося.