В Могилевском районе сотруднику ГАИ пришлось стрелять, отбиваясь от компании пьяных мужчин

Следователи предъявили обвинение двум жителям Могилевского района, напавшим на сотрудников ГАИ. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

Могилевский межрайонный отдел СК расследует уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. По данным следствия, ночью 1 февраля сотрудники ГАИ вблизи агрогородка Вейно остановили автомобиль Ford, за рулем которого находился 22-летний молодой человек, не имевший права управления. Он перевозил трех нетрезвых пассажиров - двух 23-летних парней и 45-летнего владельца машины. Компания направлялась на ближайшую АЗС за алкоголем.

После того как инспектор ГАИ сообщил хозяину иномарки о наложении ареста на его автомобиль до уплаты штрафа, пассажиры начали проявлять агрессию. Особенно враждебно и вызывающе вели себя 23-летние молодые люди, которые буквально набросились с кулаками на одного из сотрудников. На неоднократные предупреждения правоохранителей они не реагировали. В ходе возникшей потасовки одному из сотрудников причинены телесные повреждения. Он был вынужден использовать оружие - выстрел в воздух отрезвил устроивших потасовку мужчин. Они были задержаны.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр места происшествия, допрошены потерпевшие, свидетель и обвиняемые. Назначен ряд экспертиз, производство которых поручено специалистам УГКСЭ по Могилевской области.

При изучении личностей фигурантов установлено, что ранее один из них привлекался к уголовной ответственности за угон автомобиля и имел ряд нарушений по линии ГАИ, в том числе ранее лишен прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Двум 23-летним парням предъявлено обвинение по ст.364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.