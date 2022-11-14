Двум школам Бобруйска присвоены имена Героев Советского Союза

Средней школе №1 присвоено имя Героя Советского Союза Бориса Ивановича Ковзана. Об этом рассказал директор государственного учреждения образования Геннадий Черепко, сообщает Bobrlife со ссылкой на Telegram-канал «Говорит и показывает Бобруйск».

Информация! 24 августа 1943 года Ковзану Борису Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза. Он воевал с 1941 года. Совершил 360 боевых вылетов, провел 127 воздушных боев, сбил 28 вражеских самолетов. Старший лейтенант Ковзан Б.И. – единственный в мире летчик, таранивший четыре вражеских самолета: 29 октября 1941-го – над городом Зарайском Московской области, 22 февраля 1942-го – над городом Торжком Калининской области, 9 июля 1942-го – над станцией Любница, в августе 1942-го – у города Старая Русса Новгородской области.

– Присвоение школе имени Бориса Ивановича Ковзана символично, так как это происходит в Год исторической памяти, когда по всей стране проходят мероприятия, направленные на объективное отражение истории развития нашего государства. Школа – живой и вечно молодой организм. Здесь мы делаем все необходимое для того, чтобы вырастить личностей, граждан, патриотов. По моему мнению (и его разделяет весь наш коллектив), именно присвоение имени Бориса Ивановича Ковзана – это сопричастность к истории.

Борис Ковзан учился в нашей школе в старом здании, которое было построено в 1938 году. С 1938 по 1939 год он окончил здесь 8-й класс. Параллельно с обучением активно и успешно занимался парашютным спортом на территории нашего нынешнего аэродрома.

Следует сказать, что со школой он и в послевоенное время постоянно поддерживал связь. В 1967-м посетил школьников, педагогический коллектив и подарил книгу, которая была посвящена его подвигам. Оставил в ней памятную надпись с пожеланиями потомкам – учащимся, – рассказал Геннадий Евгеньевич.

– Когда в 1979-м открывалось новое здание школы, Борис Иванович был приглашен на праздник первого звонка. Это запечатлено и на фото. Он провел открытый урок с учениками и оставил пожелания на память, – отметила Эвелина Дробышевская, учащаяся 8«Б» класса.

– За мужество и отвагу в боях против немецко-фашистских захватчиков Борис Иванович Ковзан удостоился 17 правительственных наград. Указом от 24 августа 1943 года Президиум Верховного Совета СССР присвоил ему звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Всего он награжден 2 орденами Ленина, орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды и медалями. О нем написана книга «Иду на таран». Рязанский писатель Матушкин написал о Ковзане пьесу «Рядом с вечностью», – поделилась знаниями Екатерина Горавская, учащаяся 8«Б» класса».

Информация! Кроме того, в Бобруйске на Аллее Героев Борису Ковзану установлен памятник. А на здании городского аэроклуба его имя увековечено на мемориальной доске в числе четырех Героев Советского Союза – выпускников аэроклуба. В нашем городе есть улица им. Ковзана.

Средней школе №27 присвоено имя Героя Советского Союза Веры Захаровны Хоружей. Об этом рассказала директор государственного учреждения образования Наталья Винокур, сообщает Bobrlife со ссылкой на Telegram-канал «Говорит и показывает Бобруйск».

В Год исторической памяти мы решили восстановить имя Героя Советского Союза Веры Захаровны Хоружей в наименовании нашего учреждения. Мы разыскали ее правнучку – Татьяну Александровну Кирющенко-Хоружую, которая живет в Минске. Она с радостью поддержала наши усилия по увековечению памяти Героев Великой Отечественной войны в Бобруйске и дала согласие на использование имени Веры Захаровны, – пояснила Наталья Адамовна.

Мы считаем, что без истории нет будущего. Мы сохраним память о нашей героической истории в наших сердцах. И память о Герое Советского Союза Вере Захаровне Хоружей будет передаваться из поколения в поколение. Мы гордимся, что наша школа будет теперь иметь название – государственное учреждение образования «Средняя школа №27 г. Бобруйска имени Веры Захаровны Хоружей», – сказал Кирилл Горшков, учащийся 11«А» класса.

– В 1963 году была открыта наша школа, а 13 апреля 1964-го ей было присвоено имя Героя Советского Союза Веры Захаровны Хоружей. Но в девяностые годы прошлого века в связи с изменением устава нашего учреждения образования имя было утеряно. На сегодняшний день у нас есть пионерская дружина, носящая ее имя, – добавила Каролина Рак, учащаяся 11«Б» класса военно-патриотической направленности. – В нашей школе история не забывается. Мы проводим экскурсии для ребят, рассказываем об истории, о Героях Советского Союза. У нас сохранилась экспозиция, посвященная Вере Захаровне. В общем доступе телеграммы, которые были написаны ей ее братом.

Об исторической памяти рассказала Валерия Окунева, учащаяся 11«Б» класса военно-патриотической направленности:

– У фасада нашей школы в 1971 году был установлен памятник Герою Советского Союза Вере Захаровне Хоружей. Он был создан известным скульптором Беларуси Борисом Владимировичем Ивонтьевым. Средства на памятник заработали учащиеся нашей школы сбором макулатуры и металлолома. Все торжественные мероприятия, линейки, исторические памятные даты у нас проходят возле памятника, а в 1971 на его открытие приезжал ее брат Василий Захарович.

Информация! В 1964 году была выпущена почтовая марта, посвященная Вере Хоружей. В том же году появился почтовый конверт с изображением памятника В. Хоружей в городе Пружаны Белорусской ССР, а в 1978-м – художественный маркированный конверт, посвященный Герою Советского Союза. В Бобруйске есть улица и переулок, которые носят имя Веры Хоружей.

Виктор ЧАБАН, фото автора.