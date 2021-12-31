Двум бобруйчанкам вручили орден Матери в Администрации Первомайского района

Постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 13.04.1995 года в нашей стране учрежден орден Матери. Этой высшей государственной наградой сегодня удостоились одни из лучших многодетных мам Первомайского района.

Уже давно стало прекрасной традицией в Первомайском районе чествовать многодетных матерей! Рождение ребенка на свет - самое великое чудо на Земле! Сегодня, в канун Нового года, в Администрации Первомайского района города Бобруйска не случайно собрались для поздравления. Новый год - это праздник, наполненный волшебством и чудесами, верой в исполнение всех желаний и надеждой только в самое доброе и лучшее!

На торжественном мероприятии присутствовали семьи, которые с гордостью носят статус "многодетные". Заслуженную награду по Указу Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2021 года №505 за рождение и воспитание пяти и более детей лично из рук в руки от главы Администрации Первомайского района Виталия Власевича получили:

Ольга Вербовая , воспитывает пятерых детей и в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком. Семья для Ольги Олеговны и опора, и крепость, и тыл, и будущее. Своих детишек она воспитывает в атмосфере любви, она чувствует себя самой красивой, нежной и лучшей мамой в мире!

, воспитывает пятерых детей и в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком. Семья для Ольги Олеговны и опора, и крепость, и тыл, и будущее. Своих детишек она воспитывает в атмосфере любви, она чувствует себя самой красивой, нежной и лучшей мамой в мире! Анна Мирзоян, воспитывает пятерых детей и в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком. Вместе с супругом они стараются привить детям такие качества как самостоятельность, трудолюбие и ответственность. Всей семьей они строят дом, где царит радость, счастье, любовь и благополучие!

"Новый год - это семейный праздник, который всегда окутан уютом, ожиданием чего-то нового и лучшего, но чудо у вас есть - и это ваши дети. Я хочу вам искренне выразить слова благодарности за то, что вы такие любящие мамы и заботливые отцы, вы настоящие дружные семьи. В Новом году я хочу пожелать вашим детям, родным и близким, конечно же, всего самого наилучшего. Будьте всегда здоровы, любимыми и счастливыми!", - сказал Виталий Эдуардович.

Подготовил Виктор ЧАБАН. Фото автора.