Двухвалентная вакцина от коронавируса появится осенью — ВОЗ

Представитель Всемирной организации здравоохранения Витянис Андрюкайтис назвал сроки выпуска двухвалентной вакцины от COVID, об этом сообщает ТАСС.

В разговоре с журналистами представитель организации по европейскому региону подчеркнул, что мероприятия по разработке двухвалентной вакцины против коронавируса идут усиленными темпами, а производство лекарства намерены организовать уже осенью нынешнего года.

По словам Андрюкайтис, многие фармкомпании уже заявили о том, что продукт находится на завершающей стадии. Выпуск двухвалентной вакцины подстегивает и общая эпидемиологическая обстановка. Специалисты рассчитывают, что новая вакцина сможет защитить организм человека от первичной инфекции и ее мутационных штаммов.