Двухвалентная вакцина от коронавируса появится осенью — ВОЗ
9 0
Представитель Всемирной организации здравоохранения Витянис Андрюкайтис назвал сроки выпуска двухвалентной вакцины от COVID, об этом сообщает ТАСС.
В разговоре с журналистами представитель организации по европейскому региону подчеркнул, что мероприятия по разработке двухвалентной вакцины против коронавируса идут усиленными темпами, а производство лекарства намерены организовать уже осенью нынешнего года.
По словам Андрюкайтис, многие фармкомпании уже заявили о том, что продукт находится на завершающей стадии. Выпуск двухвалентной вакцины подстегивает и общая эпидемиологическая обстановка. Специалисты рассчитывают, что новая вакцина сможет защитить организм человека от первичной инфекции и ее мутационных штаммов.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Двухвалентная вакцина от коронавируса появится осенью — ВОЗ
-
В Республике Корея за сутки выявлено более 73,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
-
COVID-19: «ниндзя» захватывает Европу
-
Более 690 тысяч граждан полный курс вакцинации в Могилевской области
-
Более 6,37 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против коронавируса