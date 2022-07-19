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COVID-19

Двухвалентная вакцина от коронавируса появится осенью — ВОЗ

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Двухвалентная вакцина от коронавируса появится осенью — ВОЗ

Представитель Всемирной организации здравоохранения Витянис Андрюкайтис назвал сроки выпуска двухвалентной вакцины от COVID, об этом сообщает ТАСС.

В разговоре с журналистами представитель организации по европейскому региону подчеркнул, что мероприятия по разработке двухвалентной вакцины против коронавируса идут усиленными темпами, а производство лекарства намерены организовать уже осенью нынешнего года.

По словам Андрюкайтис, многие фармкомпании уже заявили о том, что продукт находится на завершающей стадии. Выпуск двухвалентной вакцины подстегивает и общая эпидемиологическая обстановка. Специалисты рассчитывают, что новая вакцина сможет защитить организм человека от первичной инфекции и ее мутационных штаммов.

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