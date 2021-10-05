В Могилеве задержали двух бобруйчан – закладчиков психотропов

В Могилевской области задержаны закладчики психотропов, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Наркоконтроль Октябрьского РОВД Могилева провел спецоперацию и задержал 41-летнюю жительницу Бобруйска и ее 36-летнего подельника. Из их съемной квартиры изъято около 160 г альфа-PVP.

"Установлено, что мужчина и женщина фасовали крупные партии на мелкие дозы, после чего развозили психотроп по тайникам на территории области, - отметил начальник отдела УНиПТЛ УВД Могилевского облисполкома Александр Калистратов. - Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков".

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