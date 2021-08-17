Двух львов планируют закупить в Могилевский зоосад

В Могилевский зоосад планирую закупить двух львов. Проект обсуждался на состоявшейся планерке Могилевского горисполкома. Об этом информирует Mogilevnews.

Идея приобретения зоосадом льва – живого символа города Могилева – оглашалась не единожды. Она не переходила в стадию реализации из-за финансовой составляющей. В текущем году ею заинтересовались на уровне руководства города – было поручение изучить детально все имеющиеся возможности.

Параллельно Могилевский государственный ордена Трудового Красного Знамени профессиональный агролесотехнический колледж имени К.П.Орловского» объявил конкурс для всех желающих поучаствовать в разработке дизайн-проекта для будущего дома-вольера льва, который будет расположен на территории Могилевского зоосада.

К настоящему времени вольер для новых питомцев готов. «Прежде чем взяться за реализацию этого проекта, мы объездили все зоопарки страны и детально изучили условия содержания львов в неволе. Руководствуясь собранной информацией, перестроили старый волчий вольер для проживания хищников. С учетом температурного режима нашей зимы для животных на территории вольера создан теплый домик», – рассказал заведующий учебной лабораторией Могилевского зоосада Иван Нижников.

Как отметили на состоявшейся планерке, в настоящее время вопрос по закупке животных в завершающей стадии. Это будут два самца африканской породы в возрасте один и два года соответственно. Рождены они на территории России в зоопарках. Перевезти их в Могилев планируют уже в сентябре.