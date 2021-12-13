Дворец искусств проводит семейный фотоконкурс

В канун волшебного и сказочного семейного праздника Нового года во Дворце искусств проходит новогодний фотоконкурс «Семья в объективе», который продлится до 29 декабря 2021 года.
По правилам конкурса:
- семьям необходимо выложить в своих аккаунтах новогоднюю
фотографию либо коллаж с хэштегом #семьявобъективе2022 и
упомянуть нас @dvorezbobr;
- в описании к публикации рассказать, как ваша семья готовится к Новому году;
- написать в комментариях к нашему посту «УЧАСТВУЮ» и отметитьдвух друзей, которые всей семьёй готовятся к наступающимпраздникам и могли бы стать участниками нашего конкурса;
Отправляя фотографию на конкурс, Вы подтверждаете, что являетесь автором или правообладателем присланной работы. Также даете согласие на размещение фотографии в нашем аккаунте.
Три самых креативных фотоработы будут награждены памятными подарками.
Создавайте себе и своим близким волшебное настроение, участвуйте и выигрывайте сказочные призы.