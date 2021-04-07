Дворец искусств приглашает на закрытие сезона танцевальных вечеров “Для тех, кто не считает годы…”
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Дворец искусств приглашает на закрытие сезона танцевальных вечеров "Для тех, кто не считает годы..." 23 апреля в 18.30.
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