Дворец искусств приглашает бобруйчан на концерт арт-группы «Беларусы»
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Концерт мужской вокальной эстрадной группы пройдет на сцене Дворца искусств 23 сентября. Начало в 18.00.
Цена билетов: 25.00, 20.00, 15.00руб.
Телефон для справок: 72-60-95, 73-75-76.
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