Дворец искусств объявил набор участников в коллективы художественного творчества

Государственное учреждение культуры «Дворец искусств г. Бобруйска», расположенное по адресу: ул. Ульяновская, 35/31, (тел.: 72-60-79), объявляет набор участников в коллективы художественного творчества на 2022-2023 гг.

На бесплатной основе:

Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь народный хор народной песни имени В.Е. Балаханова (руководитель - Петраков Василий Иванович, т. 80291310407)

в течение августа-сентября, Дворец искусств, к.326 (возраст 25-60 лет)

Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь народный ансамбль танца «Юность» (руководитель – Шевкунова Дарья Михайловна, т. 80293747194)

22.08.2022г., 17.00-19.00, 23.08.2022г., 17.00-18.00, 29.08.2022г., 17.00-19.00, концертный зал Дворца искусств (возраст 14-25 лет)

Народный хор ветеранов труда (хормейстер - Чугуева Наталья Александровна, т. 80293523409)

в течение августа-сентября, Дворец искусств, к.235 (возраст 50-80 лет)

Народный камерный хор (руководитель – Мальчаускене Татьяна Викторовна, т. 80447447166)

с 18.08.2022г. по сентябрь 2022г., вторник, четверг, 17.00, Дворец искусств, к.137 (возраст 20-60 лет)

Подготовительная группа народного камерного хора (руководитель – Яркоева Юлия Александровна, т.80333767131)

18.08.2022г., 10.00-13.00, 23.08.2022г. 10.00-13.00, 25.08.2022г., 10.00-13.00, Дворец искусств, к.137 (возраст 8-14 лет)

Народный театр (руководитель – Мишугова Алеся Александровна, т. 80447359611)

06.09.2022г., 07.09.2022г. ,08.09.2022г. 14.00-17.00, Дворец искусств, к. 235 (возраст 14-70 лет)

Народный ансамбль песни «Весялуха» (руководитель - Доложевская Дарина Эдуардовна, т. 80333872118)

в течение августа-сентября, Дворец искусств, к.235 (возраст 18-35 лет)

Народный эстрадный ансамбль «Саунд» (руководитель - Коврижкина Екатерина Ладиславовна, т. 80293241366)

29.08.2022г., 10.00-12.00, 30.08.2022г. 15.00-18.00, Дворец искусств, к.237 (возраст 16-40 лет)

Образцовая хореографическая студия «Бобрёнок» (руководитель - Тютерева Татьяна Александровна, т. 80447929493)

23.08.2022г., 10.00-12.00, 18.00-20.00, 25.08.2022г., 10.00-12.00, 18.00-20.00, 27.08.2022г., 10.00-12.00, концертный зал Дворца искусств (возраст 12-15 лет)

Образцовый музыкальный театр «Слуги трёх муз» (руководитель - Юшкевич Елизавета Александровна, т. 80292812611)

27.08.2022г., 18.00-19.00, 03.09.2022г., 13.00-15.00, Дворец искусств, концертный зал (вокал, хореография, театр, возраст 13-20 лет)

Народный ансамбль танца «Прыгажосць» (руководитель - Коренюк Дарья Витальевна, т. 80296613986)

15.08.2022г. , 17.08.2022г., 19.08.2022г., 24.08.2022г., 26.08.2022г., 09.00-18.00, Дворец искусств, диско-зал (возраст 8-20 лет)

Образцовый ансамбль танца «Чабарок» (руководитель - Мороз Рената Артемовна, т. 80293022986)

23.08.2022г., 17.00-19.00, 24.08.2022г., 10.00-12.00, 25.08.2022г., 17.00-19.00, Дворец искусств, к. 337 (возраст 9-18 лет)

Образцовый хореографический коллектив «Крынічка» (руководитель - Осипенко Маргарита Игоревна, т. 80447598503)

22.08. 2022г., 17.00-19.00, 24.08.2022г., 17.00-19.00, 26.08.2022г., 11.00-13.00, Дворец искусств, к.337 (возраст 8-9 лет)

Вокальная студия «Star Kids» (руководитель - Доложевская Дарина Эдуардовна, т. 80333872118)

23.08.2022г., 12.00-15.00, 24.08.2022г., 15.00-18.00, 26.08.2022г., 17.00-20.00, Дворец искусств, к.235 (возраст 4-15 лет)

Образцовый ансамбль танца «Фьюжн» (руководитель - Янилионене Анастасия Николаевна, т. 80447632216)

26.08.2022г., 18.00-20.00, 30.08.2022г., 18.00-20.00, Дворец искусств, к. 316 (девушки, возраст 14-16 лет)

На платной основе:

Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь образцовый театр песни «Шина-най» (руководитель - Ефименко Алла Евгеньевна, т. 80296931089)

24.08.2022г., 15.00-18.00, 25.08.2022г., 15.00-18.00, 04.09.2022г., 12.00-15.00, 06.09.2022г., 16.00-19.00, Дворец искусств, к. 323 (вокал, танцы, возраст – 4-15 лет)

Образцовый музыкальный театр «Слуги трёх муз» (руководитель - Юшкевич Елизавета Александровна, т. 80292812611)

27.08.2022г., 16.00-18.00, 03.09.2022г., 13.00-15.00, Дворец искусств, концертный зал (возраст 6-12 лет)

Образцовый хореографический коллектив «Крынічка» (руководитель - Осипенко Маргарита Игоревна, т. 80447598503)

22.08. 2022г., 17.00-19.00, 24.08.2022г., 17.00-19.00, 26.08.2022г., 11.00-13.00, Дворец искусств, к.337 (возраст 4-7 лет)

Образцовый ансамбль танца «Чабарок» (руководитель - Мороз Рената Артёмовна, т. 80293022986)

23.08.2022г., 17.00-19.00, 24.08.2022г., 10.00-12.00, 25.08.2022г., 17.00-19.00, Дворец искусств, к. 337 (возраст 4--8 лет)

Образцовая хореографическая студия «Бобрёнок» (руководитель - Тютерева Татьяна Александровна, т. 80447929493)

23.08.2022г., 10.00-12.00, 18.00-20.00, 25.08.2022г., 10.00-12.00, 18.00-20.00, 27.08.2022г., 10.00-12.00, концертный зал Дворца искусств (возраст 4-12 лет)

Эстрадная хореографическая студия «Я и танец» (руководитель – Янилионене Анастасия Николаевна, т. 80447632216)

26.08.2022г., 18.00-20.00, 30.08.2022г., 18.00-20.00, Дворец искусств, к. 316 (возраст 5-13 лет)

Студия «Zumba-фитнес» (руководитель – Янилионене Анастасия Николаевна, т. 80447632216)

26.08.2022г., 18.00-20.00, 30.08.2022г., 18.00-20.00, Дворец искусств, к. 316 (возраст с 18 лет)

Студия современного танца «Expression» (руководитель - Михневич Ирина Олеговна, т. 80293185250)

в течение августа-сентября, Дворец искусств, к.337 (возраст 6-30 лет).