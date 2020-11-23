Дворец искусств информирует о переносе выставки

Работа выставки «Вдохновение творчеством» самодеятельного художника Сергея Шатило, размещенная в фойе 1-го этажа в ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска», временно приостановлена с 21 по 29 ноября 2020 года по техническим причинам.
Выставка продолжит работать с 30 ноября по 11 декабря.
Приглашаем бобруйчан и гостей города Бобруйска посетить выставку «Вдохновение творчеством».
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