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Дворец искусств информирует о переносе выставки

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Дворец искусств информирует о переносе выставки

Работа выставки «Вдохновение творчеством» самодеятельного художника Сергея Шатило,  размещенная в фойе 1-го этажа  в ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска»,  временно приостановлена с 21 по 29 ноября 2020 года по техническим причинам.

Выставка продолжит работать с 30 ноября по 11 декабря.

Приглашаем бобруйчан и гостей города Бобруйска посетить выставку «Вдохновение творчеством».

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