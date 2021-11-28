Двойной день рождения! Сегодня исполняется 103 года газете «Бабруйскае жыццё» и 4 года телеканалу «Бобруйск 360»

28 ноября наша родная газета «Бабруйскае жыццё» отмечает день рождения – в 2021-м она перешагнет 103-летний рубеж. Кроме того, четыре года назад в этот день «на свет появился» телеканал «Бобруйск 360». Разумеется, мы не можем оставить без внимания такие значимые для нашего предприятия события и непременно расскажем о некоторых из журналистов.

«Журналистика – это призвание»

Хотелось бы начать с «ветерана пера», которого хорошо знают и помнят постоянные читатели нашей газеты – Александра Удодова.

Его журналистская карьера началась в 1979 году в районной газете «Іскра». Те, кто хорошо знаком с его публицистическим творчеством, не могут не отметить, как грамотно, логично и интересно излагает информацию Александр Иванович. А предпосылки к этому зародились буквально сызмальства. В четыре года простой деревенский мальчишка (а родом он из деревни Галузы) научился читать и «съедал» детские книжки, которые ему «поставлял» дед Макар и которые удавалось взять в сельской библиотеке. Возможно, повлияли безмерная любовь к чтению и развившаяся вместе с ним зрительная память, а может быть, врожденное языковое чутье (без которого журналисту бывает несладко), но грамотность пришла будто сама собой: без всяких грамматических правил ни в диктантах, ни в сочинениях не допускал ошибок. Видимо, поэтому и появилась тяга к письму. В седьмом классе сочинил сказку, которую опубликовали в журнале для подростков.

Окончив неполную средную школу, юноша поступил в столичный политехнический техникум, а после второго курса отправился в ряды Вооруженных Сил. Во время отпуска написал в Чаусскую районную газету заметку и получил первый гонорар. На службу ему потом пришло письмо от редактора «районки», который предложил молодому человеку обратить внимание на журналистику. Когда Александр вернулся после срочной службы, для него в газете нашлась вакансия корреспондента отдела сельского хозяйства. В течение года Удодов писал о простых людях и их нелегком труде. Потом женился и переехал к молодой супруге в Бобруйск, но решил остаться в профессии – поступил на журфак БГУ.

В нашей газете (она тогда называлась «Камуніст» и освещала жизнь города и района) места не оказалось, и Александр Иванович устроился в газету «За ударный труд», рассказывающую о тружениках Белорусского шинного комбината и о самом производстве (это предшест­венница современного «Шинника»). А буквально через год появилась вакансия в «Камунісце». И снова журналист оказался «в своей тарелке» – попал в сельхозотдел, ездил по району, знакомил читателей с ударниками, писал о жатве, надоях молока, сборе урожая овощей и фруктов и многом другом, чем занимаются хлеборобы, животноводы, зоотехники и прочие, прочие люди, причастные к труду на селе.

В 1981 году было принято решение о разделе городской и районной информации, и на свет появилась газета «Трыбуна працы». Возглавил ее Сергей Кобля. Александр Казак стал его заместителем. Александр Удодов заведовал отделом писем. Спустя время его назначили ответственным секретарем – тем, в объективе внимания которого все касающиеся издания вопросы. А в 1988-м Александр Иванович стал редактором «Трыбуны». Вспоминает, что непросто работалось. Особенно в начале 90-х прошлого века, когда нужно было в буквальном смысле слова добывать бумагу, без которой в печатном СМИ и делать-то нечего, и деньги на зарплату и аванс работникам. Пытались, конечно, держаться на плаву, но ситуация не улучшалась. Спустя шесть лет журналиста приняли собкором по Бобруйску в «Могилевскую правду», а потом в «Могилевские ведомости». Еще через пару лет Удодова пригласили в «Вечерний Бобруйск» заместителем главного редактора. Словом, поскитался Иваныч по печатным изданиям, но в 2017-м вернулся в газету, с которой начал, – «Бабруйскае жыццё». Всего три года поработал до выхода на заслуженный отдых, однако запомнился грамотным и «распространенным» различными вербальными средствами языком, способностью разносторонне и просто раскрыть тему и готовностью взяться за любую, интересными «Особыми мнениями» и умением вовремя сдать материал.

И пусть виртуальное пространство заполонило нашу жизнь, остаются люди, которым нравится полистать реальное издание, вдохнуть запах типографской краски. Для них мы и работаем. И если среди корреспондентской братии будет больше профессионалов, подобных Александру Удодову, любая газета только выиграет.

Внимательный глаз

С началом нового тысячелетия коллектив редакции «Бабруйскага жыцця» пополнился фотокорреспондентом, которого за два с небольшим десятка лет в городе узнал едва ли не каждый. Часто с ним здороваются незнакомые люди, которые когда-то попали в объектив его аппарата и запомнили профессионала с харизматичной внешностью.

Непросто было Александру Анташкевичу, имеющему диплом жур­фака БГУ, делать первые шаги в профессии – теория теорией, а жизнь жизнью. Да и «цифры» тогда в помине не было. Это сейчас посмотрел, что кадр не слишком удачный получился, тут же сделал новый, да еще десяток в запас – на всякий случай. Тогда же, пока не распечатаешь, не поймешь, правильно все сделано или нет. Да и пленка ограничена в количестве кадров – особо не разгонишься.

И первая съемка у молодого фотокора действительно оказалась «комом». Работал Саша в тот раз на заводе имени Ленина: отснял все, что нужно было, вернулся в редакторскую лабораторию, проявил пленку и понял, что с экспозицией не угадал. Пришлось на следующий день «испытать дежавю»...

Потом к фотосъемке добавились небольшие заметки, которые со временем переросли в полноценные статьи, интервью… Кроме новостей, начинающий автор с удовольствием делился с читателями рассуждениями на волнующие его и злободневные темы (была рубрика, напоминающая что-то вроде нынешнего «Особого мнения»).

Через какое-то время главный редактор «БЖ» назначил Анташкевича заведующим отделом писем. Нет, фотокоровские заботы остались на месте, а вот круг работы значительно расширился. Обращений в те годы хватало, а учет корреспонденции велся очень строгий. Вот и нужно было каждое письмо зарегистрировать в специальном журнале, затем отправить на реагирование в соответствующую инстанцию, проконтролировать, чтобы сроки реагирования были соблюдены, а когда приходил официальный ответ, подготовить его вместе с вопросом к печати.

Спустя некоторый временной отрезок исполнительному и грамотному журналисту доверили еще более ответственную должность – заведующего отделом экономики. Из названия понятно, что теперь в ведение Александра «поступили» городские предприятия и организации, о работе, развитии, модернизации, производственных новинках и передовиках которых и рассказывал бобруйчанам Анташкевич. По-прежнему оставаясь фотокором, он вел рубрику «Негатив в объективе», в которой размещал недостатки и давал комментарии. Например, через пару дней после субботника проезжал по Бобруйску и снимал, где остался неубранный мусор.

В 2014-м отделы были упразднены. Саша вновь вернулся к прежней должности, а чуть позже стал ведущим фотокорреспондентом «БЖ». И оставался неизменным автором тематических полос – «Спорт» и «Спасатель» (о службе Бобруйского ГРО ЧС). Вообще стоит отметить, что любовь к спорту у Александра на протяжении всей жизни. Поэтому он всегда с готовностью и радостью бывает на различных соревнованиях и турнирах, с удовольствием пишет об именитых и начинающих атлетах. Отмечает, что звезды бобруйского спорта, заявившие о себе на мировой арене (в том числе на Олимпийских играх), в общении просты и открыты, легко идут на контакт и делятся секретами своего успеха.

Журналист признается: ни разу не пожалел, что выбрал эта непростую профессию. «Статичность, – уточняет Анташкевич, – не для меня. Стоять у станка и всю смену выполнять монотонные операции я бы не смог. У меня же каждый новый день такой во всех смыслах – повторов не бывает: новые люди, новая «картинка» или же сделанная в новых обстоятельствах… Конечно, физическая усталость присутствует, особенно по разным площадкам приходится побегать в дни важных для Бобруйска мероприятий (в День города, во время фестивалей «Венок дружбы» и национальной драматургии, официальных визитов…), но достаточно хорошо выспаться – и назавтра «снова в бой»! Работа очень интересная. А еще мне нравится снимать саму жизнь: красивую лужу, в которой отражается солнце, симпатичный резной кленовый листок, загадочные и завораживающие рассветы и закаты… – да мало ли в жизни чудес! Благо, аппарат всегда со мной. Как-то в лютый мороз в троллейбус заскочил парень в майке, шортах и тапочках. Ну как было не заснять его на контрасте с пассажирами в шубах и дубленках?! Но самое мое любимое – неподдельные людские эмоции, в том числе спортивные».

Родной газете Александр Сергеевич желает благодарных читателей, роста тиража, чтобы издание, невзирая на развитие технологий, оставалось еще долгие годы в бумажном варианте, коллегам – творческих находок, «Бобруйску 360» – приобрести большую зрительскую аудиторию, которую радовать интересными проектами, и всем – больше хороших новостей и событий.

Знаки судьбы

Людмила Любимцева проявила себя и в письменном, и в разговорном жанрах: публиковалась в различных изданиях и «засветилась» на телевидении. О становлении журналиста мой рассказ.

Это тот случай, когда предрасположенность к профессии присутствовала с ранних лет. Школьницей Люда состояла в клубе интернациональной дружбы и переписывалась со сверстниками из-за рубежа (с девочками из Болгарии, Чехословакии…). Кроме того, находила через музыкальную газету ребят со схожими рОковыми предпочтениями (в частности, была неравнодушна к британской группе Depeche mode). В подростковом возрасте – если точнее, с 13 лет – начала вести личную летопись (а скорее, это был поиск себя и смысла жизни) – дневники, в которых рассуждала о настоящем и будущем.

Конечно же, неплохо писала сочинения (особенно любила на вольные темы). Первая заметка о летнем лагере вышла в нашей газете. В следующие два года сотрудничество с «БЖ» продолжилось: в выпускных классах ученица освещала жизнь 27-й школы. За что получила аттестат особого образца. Странно, но задумалась о журналистике благодаря соседке, которая часто бывала у них дома и акцентировала внимание именно на этой специальности. При поступлении на журфак БГУ писала сочинение «Человек беспокойного сердца – мой идеал», в котором упоминались и юноша с пыла­ющим сердцем, и Влад Листьев… Увы, на стационар не хватило буквально балла. На заочное отделение Люда решила не идти. А тут еще (как специально) появились «персты судьбы»: знакомые стали отговаривать, на дне открытых дверей студентка сказала, что лучше бы выбрала филологический. В итоге девушка поступила «на заочку» исторического факультета Гомельского госуниверситета имени Ф. Скорины (тем более что ее отец по образованию историк) и устроилась лаборантом в кабинет физики 1-й бобруйской школы.

Но публиковаться не перестала – в одной из местных газет излагала мысли на интересующие темы. После получения диплома год преподавала изученный предмет в технологическом колледже, полгода – в СШ №25. Однако все это время тянуло в журналистику. «Лазейка» нашлась: в «Весте» Людмила занималась рекламой и параллельно как внештатник в их газете «Телеграф» появлялась в качестве автора статей.

Когда в 2009-м открылось региональное телевидение «Скиф», решила попробовать себя. Съездила в Оршу на небольшую стажировку (там показали, как снимать сюжет) и стала корреспондентом. Безусловно, основные навыки приходилось получать самостоятельно в процессе работы. Здесь Любимцева готовила новостные сюжеты и вела программу «Давайте знакомиться», где рассказывала об интересных бобруйчанах. Особенно, отмечает, понравились интервью с Александром Парфеновичем, Тихоном Абрамовым, Валерой Алексеевым… Довелось поработать Людмиле и в Бобруйском корпункте «Могилева 1». Затем жизнь дала крен: несколько лет трудилась соцработником в еврейской общине, около года – консультантом в салоне массажного оборудования.

Тяга к «писанию» в 2014-м привела в «Трыбуну працы». Здесь материалы Людмилы публиковались под рубриками «Деревенька моя», «Журналист меняет профессию»…, девушка сотрудничала со службой МЧС. Кстати, это было замечено: Любимцева неоднократно побеждала в областных этапах ежегодного республиканского конкурса на лучшее освещение деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, а в 2018-м в этом конкурсе в номинации «Лучший автор» заняла 2-е место.

Позже журналиста пригласили на «Бобруйск 360» вести программу «Диагноз: бобруйчанин», которая выходила раз в неделю, имела формат «один день из жизни», раскрывала интересных людей с разных сторон и в общей сложности охватила несколько десятков героев – руководителей, актеров, художников, музыкантов, фотографов, модельеров, священников (был среди них даже капитан теплохода «Мечта»)… Проект в 2019-м принес Людмиле победу в республиканском творческом конкурсе «Под знаком Года малой родины» в номинации «Земляки». Помимо «Диагноза», журналист делала репортажи о жизни города для новостных выпусков. Нельзя оставить без внимания и еще одну награду: по итогам 1-го этапа республиканского конкурса «Лучший материал о почте» в группе «Телевизионные и радиовещательные СМИ» был признан лучшим Людин видеосюжет «Связь на все времена».

С января 2020-го любители печатного слова читают статьи Любимцевой под многочисленными рубриками «БЖ». Особенно среди них хочется выделить «С колоритом Бобруйска», «Здоровье», «Контрольный звонок». И снова ее успехи замечены: в августе этого года в 1-м этапе республиканского конкурса на лучшую публикацию на экологическую тематику в номинации «Наш общий дом» в категории «Профессионалы» Людмила заняла второе место. По признанию журналиста, ее вдохновляют людские истории, судьбы. А еще Люда поняла, что не представляет жизни без этой профессии, не забывает о саморазвитии, стремится знать как можно больше и быть в курсе всех событий.

Стоит упомянуть и еще об одном увлечении девушки – поэзии. Первое стихотворение появилось в 13 лет. Затем хобби продолжилось в период первой влюбленности и сопровождает все последующие годы. Подкрепилось оно и знаниями, которые Люда получила в литературном клубе «Солнечные нивы» при «Полоцкой ветви». Кстати, в 2007-м увидел свет сборник «Слезы радуги», где можно найти и любовную и философскую лирику Любимцевой. Сейчас ее стихотворное творчество – постоянный «посетитель» тематической полосы «Весна».

Коллегам-телевизионщикам журналист желает ярких сюжетов и интересных авторских проектов, газете – долгих лет жизни и процветания, актуальности, насыщенности оригинальными материалами.

От игр до ТВ

Эта девушка в профессии недавно, но ее уже с удовольствием смотрят и слушают те, кто интересуется жизнью Бобруйска. И все они узнают неповторимый тембр голоса, представляющего в конце сюжета: «Карина Гуревич. Максим Галионко. «Бобруйск 360».

Но не сразу молодая особа определилась с профессией. В школьные годы увлекалась словесными играми. Выбиралась тема (это могли быть книги, кино, некие миры, не существующие в реальности…), и нужно было с нуля создать героя: внешность, биографию, поступки и действия. Другие участники виртуального состязания придумывали своих персонажей. Все они взаимодействовали между собой. Такое вербальное противостояние требовало и знаний, и богатой фантазии, и умения интересно преподнести необходимую информацию. Тем более что Карина предпочитала средневековое фэнтези. А помогали ей в игре страсть к сочинительству и способность грамотно преобразовать мысли в текст.

И все же, несмотря на любовь к языку и литературе и чтение взахлеб, в 10-м классе девушка еще не представляла будущую профессиональную дорогу. Чтобы не промахнуться в выборе, она решила обратиться за помощью к специалистам: отправилась в столицу в проф­ориентационный центр и сдала пробный тест. По его результатам определили, что будет максимально удачно, если Карина продолжит образование в институте культуры или на журфаке. Взвесив все за и против и основательно поразмыслив, к чему больше лежит душа, Карина остановилась на журналистике.

Решила пойти на курсы, где зачитывали интервью, разбирали удачные и не очень стилистические находки, предлагали темы для написания статей с возможностью их появления в городских печатных СМИ. Старшеклассница взяла два интервью, одно из которых (с Вадимом Киреевым, который сейчас работает на радио «Зефир», а тогда был ведущим «Мафии») напечатали. На курсах девушку поразила одна вещь: «Если хотите поставить в текст свое мнение, его вырежут; если очень хочется, ставьте в конце, но его все равно вырежут». Уже позже поняла, что журналист обязан только давать информацию и может лишь позволить себе написать так, чтобы читатель почувствовал его отношение к герою статьи. Никаких личных комментариев – голые факты!

После школы абитуриент Гуревич подала документы на журфак БГУ. На веб-журналистику не хватило нескольких баллов, поступила на печатные СМИ. Признается, что на втором курсе появились сомнения в правильности выбора, хотя очень нравилось бывать на различных мероприятиях, общаться с новыми людьми. Все же девушка стала дипломированным молодым специалистом и по распределению попала в Мосты, работала на «проводном» радио, в качестве внештатника иногда писала в местную газету. А вскоре поняла, что хотела бы вернуться в родной Бобруйск. Созвонилась с руководством «БЖ», прошла собеседование, перераспределилась и прибыла в нашу редакцию.

Попробовала свои силы сначала в газете. Особенно запомнился Карине материал, который она посвятила бобруйчанкам-студенткам журфака. Следующим этапом стал разговорный «закадровый» жанр – некоторое время девушку можно было слышать в прямом эфире «Зефира». А вскоре молодому специалисту предложили попытать удачи и опробовать возможности в совершенно новом направлении – корреспондентом на телеканале «Бобруйск 360». 6 апреля этого года вышел ее первый сюжет, который, по признанию еще не совсем опытного телевизионщика, никак нельзя назвать удачным. Но это был лишь первый шаг, а умения, как известно, приходят с опытом.

Сейчас появились определенные навыки. Есть в работе и четкие правила. К примеру, в закадровом тексте не должно быть повторяющихся слов, нужно избегать клише, стараться интересно построить предложение, украсить текст с помощью специфической лексики… Немаловажно, чтобы титр-текст, состоящий, как правило, из 2-3 слов, не был «затасканным до дыр» выражением, набившим оскомину всем и вся. Важно, чтобы весь сюжет, в котором чаще всего три «интервьюшечки» и четыре закадровых текста, получился грамотно логически выстроенным, а каждая следующая часть плавно вытекала из предыдущей. Конечно же, журналист радуется, если все получается в соответствии с изначальной задумкой.

Не обходится и без трудностей. В частности, непросто в процессе съемки бывает с опросом (увы, не всегда бобруйчане открыты для общения с прессой, да и не слишком привыкли быть свободными перед камерой) и со стендапом, который нельзя записать заранее, а еще и нужно уметь нащупать главную деталь, о которой и рассказать живо и красиво. Но самое важное – телевидение дает возможность сообщить о том, что интересно людям, сопроводив повествование удачной «картинкой». «Вообще, – считает Карина Гуревич, – вокруг миллионы тем, которые могут быть любопытны зрителю. И в наших силах осветить как можно больше из них».

Газете журналист желает просуществовать еще как минимум столько же лет, преданных подписчиков и удачных заголовков, коллективу – хорошей погоды в доме. ТВ – новых необычных программ и проектов.