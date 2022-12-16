Двое жителей Кличева оштрафованы за незаконное хранение электроудочек

В Могилевской области двух мужчин оштрафовали за незаконное хранение электроудочек. Об этом рассказали в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Согласно природоохранному законодательству в сфере рыболовства и ведения рыболовного хозяйства использование электроловильных устройств для добычи рыбы запрещается. "Не все понимают и осознают объем негативных последствий от использования так называемых электроудочек. Часть пораженных смертельным полем особей всплывает на поверхность, часть идет ко дну. Рыба, которая смогла выжить после такого воздействия, теряет возможность к воспроизводству, получает травмы, теряет аппетит, становится приторможенной, часто возникают генетические мутации у последующих поколений. Электричество также уничтожает икру и иные живые организмы, обитающие в водоеме, может нанести вред млекопитающим, например выдрам, ондатрам, бобрам и другим жителям водной стихии. Проще говоря, электроловильное устройство наносит ущерб всему живому, что находится в его немалой зоне действия", - пояснили в Госинспекции. При расчете вреда, причиненного окружающей среде электробраконьерами, применяется пятикратный умножающий коэффициент. Итоговая сумма, предъявляемая к выплате нарушителям, и незаконный улов становятся для них поистине золотыми, добавили в пресс-службе.

На прошлой неделе работники Бобруйской межрайонной инспекции за один день почти вдвое увеличили количество изъятых электроловильных установок. В ходе осмотров у двух жителей Кличева госинспекторы изъяли четыре электроудочки. Правонарушителями оказались отец с сыном, в домах которых также обнаружены иные запрещенные орудия рыболовства: рыболовные сети, сетевой экран и бредни. В отношении мужчин начаты административные процессы по ст.16.26 (незаконные изготовление, приобретение, хранение или сбыт орудий добычи рыбы и других водных животных) КоАП. По одному из адресов обнаружено три незарегистрированных гладкоствольных охотничьих ружья. Оружие изъято и передано на хранение в Кличевский РОВД. По этому факту проводится проверка.

Статья 16.26 КоАП предусматривает наложение штрафа в размере до 30 базовых величин (1 БВ - Br32) с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации, на индивидуального предпринимателя - до 200 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации, а на юридическое лицо - до 500 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации.

Если бы правонарушителей с электроловильной установкой задержали на водоеме с поличным, эти действия повлекли бы за собой уже уголовную ответственность по ч.3 ст.281 УК. Статья предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения, или лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

В Государственной инспекции рекомендуют отказаться от использования электроловильных установок. "Позаботьтесь об окружающей среде и собственном благополучии, ведь жажда легкой наживы может обернуться серьезной ответственностью", - подчеркнули в Госинспекции.