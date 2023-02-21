Двое сыновей стали жертвами отца-педофила — расследование уголовного дела завершено

Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета раскрыты подробности расследования уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера. Обвиняемым по делу является 41-летний мужчина.

Как сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова, согласно материалам дела, в 2017 году из многодетной семьи социальной службой были изъяты трое малолетних детей.

- В какой-то момент многодетные супруги перестали жить по общепринятым нормам: без меры употребляли алкоголь, конфликтовали и вели асоциальный образ жизни, - рассказала Татьяна Старосотникова. - Изъятых из семьи детей усыновили приемные родители. Спустя время у пары родился четвертый ребенок – девочка. Старшие дети, проживающие в приемных семьях, изредка навещали своих биологических родителей. В один из дней, придя в гости, один из ребят обратил внимание на замкнутое поведение своей 4-летней сестренки. Малышка явно сторонилась отца.

Подросток поделился опасениями с приемной матерью и рассказал собственную страшную историю, которая впоследствии стала основанием для возбуждения уголовного дела в отношении его родного отца.

- Следствием установлено, что с 2011 по 2017 год мужчина неоднократно подвергал сыновей (5 и 9 лет) сексуальному насилию. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он совершал мужеложство и иные действия сексуального характера в отношении своих детей, - отметила Татьяна Старосотникова.

По результатам расследования 41-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.167 (мужеложство и иные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетних) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Он заключен под стражу. Фигурант ранее не судим, по месту работы характеризуется как хороший специалист.

Насильственные действия сексуального характера в отношении детей в Республике Беларусь относятся к категории особо тяжких преступлений. За их совершение в отношении малолетних предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

mogilevnews.by