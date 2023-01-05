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Происшествия

Двое мужчин утонули за сутки в Беларуси

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Двое мужчин утонули за сутки в Беларуси

В Беларуси за сутки утонули двое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

"4 января в 17.04 спасателям поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в мелиоративном канале по ул. 3 Февраля в г. Коссово Ивацевичского района. Работники МЧС достали из воды утонувшего гражданина 1974 года рождения", - рассказали в пресс-службе.

В этот же день в 17.32 сообщили об обнаружении утонувшего мужчины в канаве по ул. Якуба Коласа в г.п. Кореличи. Погибшим оказался неработающий гражданин 1970 года рождения.

По материалам belta.by.

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