Двое мужчин избили могилевчанина и вымогали деньги

28-летнего могилевчанина двое знакомых избили и вымогали деньги.

Как сообщила официальный представитель Ленинского РУВД Могилева Елена Симонова, сотрудники милиции выяснили, что, распивая в компании спиртные напитки, один из фигурантов предложил заявителю померяться физической силой «на кулаках», и когда тот проиграл, потребовал за выигрыш 40 рублей.

- Могилевчанин отказался платить, тогда его противник позвал приятеля. Уже вместе они избили его, обозначив, что теперь тот должен заплатить большую сумму.Заявитель отдал все имеющиеся деньги, а после попросил позвонить его другу, который сможет помочь с оставшейся суммой. Мужчины договорились о встрече, однако получить деньги им так и не удалось: приятель потерпевшего обратился в милицию, - рассказала Елена Симонова.

Возбуждено уголовное дело.

mogilevnews.by