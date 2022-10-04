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Происшествия

Двое граждан России пытались ввезти в Беларусь более 80 кг гашиша

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Двое граждан России пытались ввезти в Беларусь более 80 кг гашиша

Двое граждан России пытались ввезти в Беларусь более 80 кг гашиша. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

В Госпогранкомитете рассказали, что в пункте пропуска "Брест" 3 октября пограничники выявили крупную партию наркотического вещества. Двое граждан России 1977 и 1989 годов рождения пытались ввезти гашиш из Польши в Беларусь. При осмотре легковушки пограничники с помощью служебной собаки обнаружили полиэтиленовые свертки с веществом темно-зеленого цвета. Их перевозили в коробках среди продуктов. Экспертиза показала, что изъятое вещество массой более 80 кг является гашишем.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела за незаконный оборот и перемещение через государственную границу наркотических средств. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

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