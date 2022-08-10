Двое детей выпали из окон в Могилевской области

Два несчастных случая, связанных с выпадением малолетних детей из окон, произошли в Могилевской области в прошедшие выходные. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

Утром 6 августа в деревне Старое Пашково Могилевского района из окна частного дома выпал 3-летний мальчик. Ребенок взобрался на подоконник за своей игрушкой, оперся на москитную сетку и выпал вместе с ней на бетонную отмостку с высоты второго этажа.

Вечером этого же дня в городском поселке Хотимск из окна пятиэтажного дома выпала 2-летняя малышка. Пока мама девочки вышла в соседнюю комнату за мобильным телефоном, чтобы ответить на звонок, оставшаяся в кухне малышка взобралась на подоконник. Девочка открыла стеклопакет, находившийся на проветривании и, потеряв равновесие, упала с высоты 4-го этажа на землю, покрытую травой.

Следователями с привлечением специалистов УГКСЭ по Могилевской области проведены осмотры мест происшествий, опрошены родственники и соседи, назначены судебно-медицинские экспертизы. В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Следственный комитет настоятельно рекомендует родителям контролировать каждый шаг маленьких детей и ни на минуту не упускать их из виду. Все окна в квартире, где есть ребенок, должны быть оборудованы специальными запирающими устройствами. Москитные сетки не смогут предотвратить падения малыша, если тот взобрался на подоконник. Также нельзя оставлять возле окон мебель и игрушки. "Всего одно мгновение может стоить жизни вашего сына или дочери", - предупреждают в комитете.