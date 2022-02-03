Двое бобруйчан разбили стекло и вынесли из дома пенсионерки телевизор
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В милицию Бобруйска обратилась пенсионерка, которая рассказала, что у нее из дома пропала техника. Как сообщили в УВД облисполкома, накануне вечером женщина отлучалась из дома, а когда пришла, то увидела, что разбито оконное стекло и нет телевизора стоимостью 400 рублей.
- В этот же день сотрудники уголовного розыска установили причастных к краже. Известно, что двое неработающих бобруйчан, 30 и 28 лет, воспользовались отсутствием хозяйки дома, разбили стекло в окне и проникли в дом. Внимание привлек телевизор, который они забрали с собой, а затем продали,- отметили в УВД облисполкома.
Возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и возвращено заявительнице. Оба фигуранта ранее уже привлекались к уголовной ответственности.
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