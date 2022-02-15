Двое бобруйчан и житель Жлобина распространяли наркотики, дело направлено в суд

Двое бобруйчан и житель Жлобина распространяли особо опасные психоактивные субстанции, прокуратура Могилевской области направила уголовное дело в суд. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело в отношении жителя Жлобина и двух бобруйчан, которым инкриминированы незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка особо опасных психотропных веществ в крупном размере в составе организованной группы.

Согласно материалам дела, обвиняемые, будучи членами функционирующей через интернет организованной группы, осуществляли незаконный оборот психоактивных субстанций.

С октября 2020 года житель Жлобина исполнял функцию закладчика. По указаниям виртуальных кураторов приобрел в разных местах в Беларуси особо опасные психотропные вещества, не используемые в медицинских целях: свыше 520 г пара-метилэфедрона (мефедрон), около 480 г альфа-PVP, а также порядка 10 г опасного наркотического средства - марихуаны.

Данные субстанции впоследствии обнаружили и изъяли сотрудники правоохранительных органов в ходе его задержания, а также в размещенных им тайниках на территории Бобруйского, Светлогорского, Речицкого и Жлобинского районов.

Одну из закладок с 240 г мефедрона в Бобруйском районе, которую ранее сделал мужчина, по указанию виртуальных кураторов 24 августа 2021 года забрали бобруйчане.

Обвиняемый 28-летний работник одного из предприятий Бобруйска проживает вместе со знакомой, которая находится в отпуске по уходу за ребенком. При обыске у них в квартире обнаружен и изъят ряд запрещенных к обороту веществ: марихуана, грибы, содержащие особо опасное психотропное вещество псилоцин, таблетки с особо опасным психотропным веществом MDMА.

При изучении материалов дела в прокуратуре Могилевской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.4 ст.328 УК.

Кроме того, обвиняемый также предоставлял место своего жительства двум знакомым для потребления наркотических средств. Его действия в указанной части квалифицированы по ч.1 ст.332 УК. Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Могилевской области.

Примененную ранее к трем обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.