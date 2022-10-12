Движение по кольцевой Могилева запустят в ноябре этого года

Движение транспорта по кольцевой автодороге Могилева планируют пустить в ноябре этого года. Областной центр станет вторым после Минска белорусским городом с кольцевым движением. Автодорога соединит бобруйскую и гомельскую трассы, обеспечив транспортные связи левобережной части Могилева со столицей и Бобруйском. На новой дороге есть два моста и путепровод через железнодорожный переезд.