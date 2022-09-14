Движение по Карла Маркса ограничат 16 сентября

Уважаемые водители! В пятницу, 16 сентября, с 09.00 до 12.00 будет перекрыто движение по улице Карла Маркса (от улицы Крылова до улицы Орловского) в связи с проведением ремонтных работ. Просим учитывать это при планировании поездок по городу.