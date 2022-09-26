Движение на участке от улицы Карла Маркса до ул. Орловского временно ограничено

Движение на участке от улицы Карла Маркса до улицы Орловского временно ограничено, передает корреспондент Bobrlife.

Это связано с проведение ремонтных работ. На данном участке проводится замена асфальтового покрытия.

В данный момент к проезду допускается только общественный транспорт.