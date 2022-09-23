Двигаться вперед к лучшему. Работники завода ТДиА отметили День машиностроителя

В красивом недавно обновленном актовом зале ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» прошла торжественная церемония награждения лучших работников предприятия ко Дню машиностроителя. С профессиональным праздником всех поздравил директор завода Владимир Кисель.

– В нашей непростой работе желаю продуктивной деятельности, новых конструктивных решений, идей, разработок. Пусть ваш труд будет востребованным и высокооплачиваемым, приносит вам самореализацию и удовлетворение! Желаю крепкого здоровья, благополучия, мира и добра вашим семьям. Благодарю за вашу преданность родному предприятию и горжусь вами! – обратился с искренними словами к коллективу Владимир Викторович, отметив, что в зале собрались люди разных профессий и поколений, которые приносили славу заводу в прошлом и которые работают сейчас для развития и на перспективу.

Руководитель вручил более 40 работникам почетные грамоты, благодарности и денежные премии за добросовестный труд и высокие показатели. Почетное звание «Ветеран труда» присвоено 80 работникам завода.

В праздничный день поздравил собравшихся почетный гость мероприятия – Александр Агранович, бывший директором ТДиА с 2005-го по 2016 год.

– Очень приятно, что завод успешно развивается и выполняет все показатели, – заметил Александр Георгиевич. – У нас наработан определенный опыт, и надо двигаться вперед, чтобы наш трактор был мирового уровня, а наш Бобруйск знали везде. Спасибо вам за работу! Крепкого здоровья и всего самого лучшего!

К профессиональному празднику и 77-летию завода ТДиА провели день открытых дверей. На предприятие пригласили ветеранов-пенсионеров, семьи работников с детьми, для которых выступали ростовые куклы, подготовили фотозоны и фирменные воздушные шарики, а все желающие ребята могли покататься на паровозике.

Маргарита Бушуева, фото Александра Анташкевича.