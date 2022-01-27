Двенадцать комплектов наград разыграют в субботу на «Могилевской лыжне – 2022»

Городской спортивный праздник «Могилевская лыжня – 2022» соберет в Печерском лесопарке любителей этой зимней активности. Спортсмены и любители разыграют 12 комплектов наград.

Дети до 10 лет побегут один километр, остальных лыжников ожидает дистанция в два километра. На старт выйдут школьники, учащиеся учреждений общего среднего, профессионально-технического и высшего образования, коллективы организаций и предприятий города, индивидуальные участники. Отдельный забег предусмотрен для людей старшего возраста: женщин от 55 и мужчин от 60 лет.

Погода не должна внести коррективы. Накануне ожидается небольшой плюс, но не критичный. В лужах, как в прошлом году, барахтаться не придется, обнадеживает начальник отдела спорта и туризма Могилевского горисполкома Дмитрий Латенков:

- Пока еще только принимаем заявки, поэтому говорить даже о приблизительном количестве участников рано. Но по опыту прошлых лет предположу, что праздник посетит 700-1000 человек. Тем, кто любит зарегистрироваться уже в день старта, нужно помнить – при себе обязательно иметь медицинскую справку, свидетельствующую об отсутствии противопоказаний к лыжному забегу. Конечно, на соревнованиях будем присматривать кадры для областного этапа «Белорусской лыжни-2022», но основная цель - чтобы горожане провели время с пользой для своего здоровья, тела и спортивного духа.

Кстати, программа будет радовать не только медальными разборками. Для зрителей подготовят концертные номера и 3-4 станции двигательной активности, угостят горячим чаем и солдатской кашей с тушенкой.

Начало спортивного праздника 29 января в 11.00.

Любовь Соловьева, СБ