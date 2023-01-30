Две школы и два детских сада начнут строить в этом году в Могилеве, Бобруйске и Осиповичах

В Могилеве, Бобруйске и Осиповичах начнут строительство двух школ и двух детских садов. Об этом во время совместного заседания итоговой коллегии главного управления по образованию и комиссии по делам несовершеннолетних Могилевского облисполкома сообщил начальник главного управления по образованию Могилевского облисполкома Андрей Заблоцкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Сфера образования области показала достойные результаты, отметил начальник главного управления. "Мы выполнили доведенные прогнозные показатели. Достаточно неплохо выступили по итогам прошлого года в олимпиадном движении, заняв третье общекомандное место в республиканской олимпиаде. Завоевали 12 дипломов в различных конкурсах профессионального мастерства World Skills (это я говорю только о республиканском и международном уровнях). У нас есть 4 награды за международные олимпиады, - сказал он. - Анализируя итоги работы за прошедший год, можно констатировать, что в условиях жесткой экономии бюджетных средств мы сумели обеспечить реализацию государственных программ, направленных на стабильное функционирование и развитие отрасли. Сегодня перед нами стоит задача дальнейшего совершенствования непрерывного образования, отвечающего потребностям экономики региона и государства в целом".

По словам Андрея Заблоцкого, в этом году в Могилевской области планируют начать строительство двух детских садов в Могилеве и Бобруйске. Кроме того, в этом году приступят к возведению двух новых школ в Могилеве и Осиповичах. Планируется также провести реконструкцию со строительством пристройки к зданию детского сада в агрогородке Вейно Могилевского района, начать строительство бассейна "Каскад" в Хотимске, завершить третью очередь реконструкции здания средней школы №12 в Могилеве (строительство спортивного зала, мастерских, тира). В Бобруйске начнут возводить одноквартирный жилой дом для семьи, воспитывающей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Реализоваться эти проекты будут по инвестиционной программе Могилевской области на 2023-2025 годы.

В этом году в учреждениях образования области продолжатся работы по повышению уровня безопасности. Запланирована установка систем видеонаблюдения в 35 учреждениях образования. Их установят в Бобруйском, Быховском, Кричевском, Могилевском, Славгородском и Хотимском районах. В прошлом году в учреждениях Могилевской области системы видеонаблюдения установлены в 91 учреждении образования.

Своевременное обновление парка школьных автобусов для подвоза детей в сельской местности также находится на контроле. В этом году для учреждений образования региона закупят 38 школьных автобусов, в прошлом году приобретено 33.

В 2023 году на финансирование отрасли "Образование" планируется направить 29,3% расходов консолидированного бюджета области.

"В этом году перед нами стоит серьезная и амбициозная задача по реконструкции 21 учреждения образования области на сумму Br27 млн, - отметил Андрей Заблоцкий. - Ожидаем в этом году прирост к 1 сентября учащихся общего среднего образования. К сожалению, уже второй год подряд уменьшается количество дошкольников. Тем не менее отрасль развивается, ставим перед собой серьезные задачи. Надеюсь, мы их в 2023 году успешно решим".