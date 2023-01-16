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Здоровье

Две фармкомпании подали заявку на регистрацию препарата от болезни Альцгеймера

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Две фармкомпании подали заявку на регистрацию препарата от болезни Альцгеймера

Японская компания Eisai и американская Biogen подали заявку на регистрацию нового препарата от болезни Альцгеймера  - леканемаб, передает ТАСС.

Как уточняется, адресатом заявки стало Агентство по фармацевтике и медицинскому оборудованию Японии. В документе приводят результаты лабораторных исследований и клинических испытаний. Их аналитика, как отметили в компании, показывает, что лечение препаратом препятствует ухудшению клинических симптомов ранней стадии болезни Альцгеймера.

Ранее, в 2021 году, еще один препарат от этой болезни разработки Eisai и Biogen - адуканумаб - был в ускоренном порядке одобрен в США. Однако экспертная комиссия Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии аналогичное разрешение не выдала. Специалисты сослались на сложность точной оценки эффективности препарата.

В фармацевтике есть препараты, которые помогают замедлить прогрессирование симптомов болезни Альцгеймера в течение нескольких лет. При этом указанные выше считаются первыми в мире лекарствами, которые нацелены на борьбу с непосредственной предполагаемой причиной заболевания.

По информации ВОЗ, в мире около 55 млн человек с деменцией. В Японии остро стоит проблема старения населения. Специалисты здравоохранения делают неутешительные прогнозы: ожидается, что к 2025 году больным деменцией может оказаться каждый пятый пожилой японец.

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