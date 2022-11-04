Две электронные ярмарки вакансий пройдут 3 ноября в Беларуси

Две региональные электронные ярмарки вакансий пройдут 3 ноября на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости www.e-vacancy.by.

Электронная ярмарка вакансий Бобруйского района для граждан с ограниченными возможностями, пенсионного и предпенсионного возраста, молодежи пройдет с 14:00 до 16:00. Предварительно для участия в мероприятии зарегистрировано ОАО «Невский-Агро» — одно из ведущих сельхозпредприятий Бобруйского района.

Административный центр хозяйства располагается в населенном пункте Ковали. ОАО «Невский-Агро» специализируется на животноводстве молочно-мясного направления, производстве зерна и рапса. Растениеводство в основном занято обеспечением прочной кормовой базы для животноводства. Хозяйству в настоящее время требуются ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер, главный ветеринарный врач, животновод, заведующий ремонтной мастерской, заместитель руководителя организации по идеологической работе, оператор машинного доения, оператор по искусственному осеменению животных и птицы, полевод, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электрогазосварщик, энергетик.

Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома проведет электронную ярмарку вакансий, в том числе для молодежи, с 10:00 до 12:00. Соискателям работ будет предложено ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми рядом столичных нанимателей, условиями труда, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени. В мероприятии примут участие ГП «Ремавтодор Октябрьского района г. Минска», ОАО «Минский завод колесных тягачей», ОАО «Камволь», РУП «Белсоюзпечать», РУП «Белмедпрепараты» и др. Соискателям будет предложено более 300 свободных рабочих мест.

Электронная ярмарка вакансий — прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости — доступ к ним для всех соискателей сохранится.