Два жителя Бобруйска украли в Речице полуприцеп-рефрижератор, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Житель Речицы заявил в милицию о краже полуприцепа-рефрижератора. Собственность пропала еще в начале декабря со стоянки в райцентре. Пропажу владелец оценил в Br40 тыс.

Сыщики УВД вместе с коллегами из Речицкого РОВД отсмотрели сотни гигабайт видео с камер наблюдения. Таким образом удалось установить похитителей. Ими оказались два жителя Бобруйска 29 и 32 лет. Прицеп найден на лесопилке в одной из деревень Бобруйского района.

Как выяснилось, мужчины занимаются грузоперевозками. "Доставляя очередной груз в Речицу, они приметили полуприцеп. Однажды ночью похитили его на своем тягаче и увезли на малую родину. Постарались его спрятать и уехали в рейс в Россию. По возвращении из командировки младшего из них задержали оперативники при силовой поддержке ОМОНа, старший скрылся", - уточнили в УВД.

Возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.