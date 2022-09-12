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Происшествия

Два водителя пострадали в ДТП в Осиповичском районе

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Два водителя пострадали в ДТП в Осиповичском районе

Обгон в неположенном месте и состояние алкогольного опьянения стали причиной ДТП. Авария произошла утром 10 сентября в Осиповичском районе на а/д «Хутор-ст.Гродзянка-Лапичи».

Как сообщили в УГАИ УВД облисполкома, 40-летний водитель автомобиля Volkswagen, совершая обгон в неположенном месте, столкнулся с автомобилем Skoda, который ехал в попутном направлении и совершал левый поворот.

В результате ДТП водитель Volkswagen и 62- летний водитель Skoda с травмами госпитализированы.

На момент ДТП водитель Volkswagen находился в состоянии алкогольно опьянения, уточнили в ГАИ.

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