Два столичных школьника продавали чужие велосипеды через интернет-площадки. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Оперативники уголовного розыска Фрунзенского РУВД с поличным задержали двух 15-летних школьников, которые за три недели похитили пять велосипедов. Общая сумма ущерба составила Br1,8 тыс. Школьники проникали в подъезды жилых домов и фотографировали непристегнутые велосипеды, хранящиеся в тамбурах. Затем давали на торговой интернет-площадке объявление об их продаже. Если находились потенциальные покупатели, подростки возвращались и похищали велосипеды. Так, за три дня в одном подъезде жилого дома подростки похитили три велосипеда.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела за кражи.

Милиция напоминает, что не стоит оставлять велосипед без присмотра. Кроме того, следует использовать надежный замок с металлическим тросом.