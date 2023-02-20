Два рыбака спасены работниками МЧС на водохранилище Ганцевичском районе

19 февраля в 16.37 к спасателям за помощью обратился мужчина и сообщил, что находится с товарищем на льдине на водохранилище Локтыши Ганцевичского района.

Как выяснилось, в 08.30 утра два рыбака приехали на автомобиле на водохранилище, что возле одноименной деревни. На лед зашли с берега, он был еще крепкий. Днем пригрело солнце, поднялся сильный ветер, и, увлеченные рыбалкой, мужчины не заметили, как по кругу льдины появилась открытая вода. Самостоятельно добраться до берега у них не получилось.

Подразделения МЧС оперативно выехали к месту вызова. Первыми прибыли работники пожарного аварийно-спасательного поста №11 Ганцевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

– Обнаружили двух рыбаков, находящихся на льдине на расстоянии около 400 метров от берега. При помощи спасательной доски я доставил одного из них на берег, – рассказал спасатель Дмитрий Савченко. – Страховал и буксировал спасательную доску с рыбаком коллега Виталий Омрейчик.

К этому моменту прибыли спасатели из пожарной аварийно-спасательной части №1 г. Ганцевичи.

– Один из рыбаков был уже спасен, – поделился Евгений Блинковский. – Я отдал команду Юрию Радюку на спасательной доске добраться до льдины и переправить второго. Лодка с мужчиной была отбуксирована личным составом первой части, находящимся на берегу.

Медицинская помощь спасенным мужчинам 1978 г.р. и 1986 г.р. не понадобилась.

Что нужно знать:

безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 см; при температуре выше 0 ºС более трех дней прочность льда уменьшается на 25%; лед ослаблен в устьях и притоках рек, местах быстрого течения, бьющих ключей, стоковых вод, районах произрастания водной растительности, деревьев, кустов и камыша; прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный, прочность белого в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед – ненадежен.



Уважаемые рыбаки, помните о важности наличия спасательного жилета!