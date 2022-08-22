Два года лишения свободы за оскорбление Президента

Прокуратура Бобруйска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бобруйчанина Андрея Белявского, который в январе 2022 года совершил оскорбление Президента Республики Беларусь.

Установлено, что житель Бобруйска качестве совершения преступления использовал мобильный телефон, посредством которого умышленно разместил в социальной сети Tik Tok два видеоролика, содержащие оскорбления Президента Республики Беларусь, унижая его честь и достоинство. Обвиняемый вину признал полностью и в содеянном раскаялся.

– В соответствии с мнением государственного обвинителя судом Бобруйского района и города Бобруйска 22 августа 2022 года вынесен обвинительный приговор в отношении обвиняемого. Ему назначено наказание по части 1 ст. 368 Уголовного Кодекса Республики Беларусь в виде лишения свободы сроком на два года, – рассказала Зоя Алексютина, старший помощник прокурора г. Бобруйска.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован или опротестован в апелляционном порядке.