Два человека погибли за сутки при пожарах в Беларуси

В Беларуси за сутки при пожарах погибли два человека. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По информации МЧС, с 6.00 10 января до 6.00 11 января в Беларуси произошло 13 чрезвычайных ситуаций техногенного характера. В результате уничтожено одно строение, еще шесть строений и шесть единиц техники повреждены. При пожарах погибли два человека.

Спасателям 10 января поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Рудное в Копыльском районе. На месте возгорания обнаружен погибший пенсионер. Вечером в этот же день в городе Климовичи загорелся жилой дом. На месте пожара обнаружен погибший хозяин. В настоящее время устанавливаются причины пожаров и гибели людей.