Два человека погибли в ДТП в Бобруйском районе

На 31-м км автодороги Бобруйск - Мозырь произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в МВД.

Инцидент произошел сегодня около 20:00. По предварительной информации, 23-летний водитель Ford во время обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Peugeot. В результате происшествия погибли два пассажира Ford - 56-летняя женщина и 35-летний мужчина. Водитель этого автомобиля и еще один пассажир с травмами были госпитализированы.

Пострадали также водитель и пассажир Peugeot, их тоже доставили в больницу.