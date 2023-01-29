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Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Бобруйском районе

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Два человека погибли в ДТП в Бобруйском районе

На 31-м км автодороги Бобруйск - Мозырь произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в МВД.

Инцидент произошел сегодня около 20:00. По предварительной информации, 23-летний водитель Ford во время обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Peugeot. В результате происшествия погибли два пассажира Ford - 56-летняя женщина и 35-летний мужчина. Водитель этого автомобиля и еще один пассажир с травмами были госпитализированы.

Пострадали также водитель и пассажир Peugeot, их тоже доставили в больницу.

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