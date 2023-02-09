Два человека погибли при пожарах в Беларуси за сутки

За сутки в Беларуси два человека погибли при пожарах. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По информации МЧС, произошло 13 чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в результате которых были уничтожены три строения и две единицы техники. Еще шесть зданий и одна единица техники были повреждены огнем.

Два человека погибли при пожарах в Березовском и Бобруйском районах. Кроме того, двух человек при пожарах в Бобруйском и Борисовском районах сотрудникам МЧС удалось спасти. Сообщается, что огнем также были травмированы два человека.

По материалам belta.by.