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Происшествия

Два человека погибли при пожарах в Беларуси за сутки

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Два человека погибли при пожарах в Беларуси за сутки

За сутки в Беларуси два человека погибли при пожарах. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По информации МЧС, произошло 13 чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в результате которых были уничтожены три строения и две единицы техники. Еще шесть зданий и одна единица техники были повреждены огнем.

Два человека погибли при пожарах в Березовском и Бобруйском районах. Кроме того, двух человек при пожарах в Бобруйском и Борисовском районах сотрудникам МЧС удалось спасти. Сообщается, что огнем также были травмированы два человека.

По материалам belta.by.

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