Два человека погибли при пожарах в Беларуси за сутки
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За сутки в Беларуси два человека погибли при пожарах. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
По информации МЧС, произошло 13 чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в результате которых были уничтожены три строения и две единицы техники. Еще шесть зданий и одна единица техники были повреждены огнем.
Два человека погибли при пожарах в Березовском и Бобруйском районах. Кроме того, двух человек при пожарах в Бобруйском и Борисовском районах сотрудникам МЧС удалось спасти. Сообщается, что огнем также были травмированы два человека.
По материалам belta.by.
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