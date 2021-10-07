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Происшествия

Два бобруйчанина лишились порядка 8 тысяч рублей через Интернет

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Два бобруйчанина лишились порядка 8 тысяч рублей через Интернет

Два бобруйчанина лишились около 8 тысяч рублей. Как сообщила официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк, в начале октября в милицию обратились два местных жителя, у которых через Интернет похитили деньги.

- Один из обманутых мужчин лишился почти трех тысяч рублей. Доверившись неизвестному лицу, позвонившему в мессенджере «Вайбер» и представившемуся сотрудником банка, пенсионер оформил онлайн-кредит в банке. После перевода денежных средств больше с пенсионером на связь никто не вышел. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в милицию, - рассказала Татьяна Горбанюк.

Другой мужчина предоставил реквизиты банковской карты на фишинговый сайт, и лишился пяти тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела.

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