«Душой тянет к Академии». Школьники и гимназисты посетили День открытых дверей

В рамках мероприятий, посвященных 10-летию Государственного комитета судебных экспертиз, и в целях проведения профориентационной работы в управлении ГКСЭ по Могилевской области состоялся День открытых дверей для учащихся средней школы № 46, гимназий № 2 и № 3 Могилева.

Судебные эксперты подготовили для старшеклассников насыщенную программу. Сначала перед гостями выступил заместитель начальника отдела кадров и идеологической работы управления подполковник юстиции Павел Комков. Он рассказал вкратце об экспертной работе и учреждениях образования, которые готовят судебных экспертов. Отдельно остановился на правилах поступления в Академию МВД на следственно-экспертный факультет. Заместитель начальника управления судебно-медицинских экспертиз Александр Радьков рассказал молодым людям об особенностях профессии медицинского эксперта, проводимых видах медицинских экспертиз и современных возможностях судебной медицины.

Далее учащихся ожидали различные локации, где они не только смогли пообщаться лично с судебными экспертами и многое узнать об их работе из первых уст, но и посмотреть имеющееся оборудование, передвижную криминалистическую лабораторию, коллекцию оружия, подержать в руках объекты экспертиз, технические средства, прочувствовать солидный вес чемодана эксперта-криминалиста и бронещита, который используют эксперты при отстреле оружия, и многое-многое другое. Ребята получили представление о судебно-экспертной деятельности, узнали, какой весомый вклад в борьбу с преступностью вносят эксперты благодаря своим специальным познаниям.

– Сегодня увидел презентацию комитета судебных экспертиз. Мне рассказали о направлениях работы, методах изъятия следов. Больше всего понравилась комната оружия и баллистические испытания. Особенно пистолет ТТ. Кем хочу стать в будущем? Душой тянет к Академии МВД, рассматриваю для себя и профессию судебного эксперта. Надеюсь, у меня все получится, – поделился впечатлениями учащийся гимназии № 2 Михаил.

Ирина Рачковская, официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области.