Душевная встреча прошла в Центре досуга и творчества Бобруйска

В канун старого Нового года в Центре досуга и творчества Бобруйска собрались вместе самые творческие и задорные люди золотого возраста. Их звонкие голоса – украшение многих городских мероприятий и праздников. Сегодня праздник устроили для них.

– На это уютное торжество в рамках республиканской благотворительной акции «От всей души» мы пригласили ветеранов народных хоров «Золотые годы» и «Бобруйские зори». Это старейшие хоры нашего города. А средний возраст участников – 75-80 лет. Мы подготовили для гостей сладкий стол и чаепитие, а также зажигательную музыкально-развлекательную программу, – рассказала соорганизатор праздника, председатель Бобруйской городской организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Ольга Башмакова.

Разделить радость праздника пришли и почетные гости: заместитель главы администрации Ленинского района Бобруйска Инна Новикова, заведующий сектором идеологической работы и по делам молодежи администрации Наталия Кирпичева, директор ОДО «Веста» Анна Бузак, директор УКИП «Информационное агентство «Бобруйск медиа», депутат Могилевского областного Совета депутатов Николай Силков.

– Мы готовились к этой встрече на самом деле от всей души и от всего сердца, чтобы встретиться и пообщаться, спеть добрые песни и вспомнить хорошее, и конечно, чтобы пожелать друг другу всего самого доброго, чистого, светлого на все следующие годы. И пусть новый год будет лучше уходящего, но хуже последующего, – поздравила присутствующих соорганизатор встречи, директор УК «Центр досуга и творчества Бобруйска Ирина Роскач.

Теплую праздничную атмосферу с музыкальными номерами, Дедом Морозом и Снегурочкой, Мишкой и Козой создавали молодые сотрудники Центра.

Мероприятие состоялось благодаря поддержке Бобруйской городской организации белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма, Бобруйской городской организации Коммунистической партии Беларуси.

Лейтмотивом встречи стали песни: «Посидим по-хорошему», «Команда молодости нашей», «Как много девушек хороших» и другие, которые были исполнены всеми участниками встречи.

Встреча получилась, и все участники покидали родной Центр с теплом, любовью, добром, унося хорошее настроение и желание петь и творить дальше.