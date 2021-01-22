Духовно-нравственная беседа «Любовь к ближним» с подопечными состоялась в стенах ТЦСОН Ленинского района

«Возлюби ближнего своего, как самого себя». Многие знают эту Библейскую заповедь, но не всегда задумываются о том, как ее исполнить.

Через что проявляется любовь к ближним? Кто такой ближний? Что значит любить себя?

Все эти вопросы были раскрыты в ходе «духовно-нравственной беседы» «Любовь к ближним», которая состоялась в отделении дневного пребывания для инвалидов учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска 21 января. Беседу провел волонтер центра Александр Крючков.

Участники отделения узнали о том, что говорится о проявлении любви в книгах Священного Писания, поучаствовали в опросе, выбирая те или иные варианты поведения в ситуациях, касаемых помощи ближним и отношениям с другими. А также привели примеры проявления любви из своей жизни и рассказали стихи.