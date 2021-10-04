ДТП в Бобруйском районе. Автобус ФК «Макслайн» врезался в трактор
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Автобус, перевозивший белорусских футболистов, врезался в трактор в Бобруйском районе, обошлось без жертв. Об этом сообщили в пресс-службе футбольном клубе «Макслайн» (Рогачев).
Лобовое столкновение произошло на мосту после поворота на Михалева-1 на трассе Рогачев – Бобруйск.
Как уточники в клубе, причиной аварии стало колесо, отвалившееся у трактора и полетевшее в сторону автобуса.
По заявлению пресс-службы, «немного пострадал» только главный фанат клуба Кирилл, который, впрочем, от госпитализации отказался. Остальные отделались испугом и легкими ушибами.
После аварии команда продолжила путь в столицу на другом автобусе.
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