ДТП на улице Ванцетти. Совершен наезд на пешехода

2 ноября, около 18.00, на улице Ванцетти легковой автомобиль совершил наезд на мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Движение по дороге затруднено. Скорая медицинская помощь доставила пострадавшего в больницу.