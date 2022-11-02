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Происшествия

ДТП на улице Ванцетти. Совершен наезд на пешехода

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ДТП на улице Ванцетти. Совершен наезд на пешехода

2 ноября, около 18.00, на улице Ванцетти легковой автомобиль совершил наезд на мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Движение по дороге затруднено. Скорая медицинская помощь доставила пострадавшего в больницу.

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