ДТП на улице Ванцетти. Совершен наезд на пешехода
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2 ноября, около 18.00, на улице Ванцетти легковой автомобиль совершил наезд на мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Движение по дороге затруднено. Скорая медицинская помощь доставила пострадавшего в больницу.
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