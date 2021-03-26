ДТП на улице Гоголя: автобус выехал на пешеходную зону (Видео + комментарий очевидца)

25 марта на улице Гоголя автобус "15А" выехал за пределы проезжей части. По предварительной информации, водитель (1961 г.р.) умер за рулем. Пассажиры и пешеходы не пострадали. По факту ЧП проводится проверка.

Одним из очевидцев случившегося несчастья стал Александр Заболотский, который, не раздумывая, бросился на помощь. Он проходил по улице, когда увидел, что автобус как-то странно ведет себя на дороге.

– Неладное заметил чуть раньше, когда на остановке из незакрытой двери выскакивали люди. Сердце сразу екнуло: что-то случилось. Потом смотрю, автобус отправился и стал выворачивать по направлению к центру дороги, выехал на встречную полосу. Сначала подумал, что водитель вышел из кабины, не поставив на «ручник», а громоздкая машина самостоятельно поехала. Я стал перебегать улицу, увидел учебный автомобиль (за рулем девчонка сидела, рядом инструктор) и закричал, чтобы сворачивали, потому что движется неуправляемый автобус. А сам побежал наперерез к автобусу. Центральная дверь в салон была открыта. Я вскочил внутрь и сразу к водительской кабине, возле которой стоял парень. Водитель лежал на левом боку, запрокинув голову. Мы давай бить ногами стекла, чтобы попасть к нему в кабину. Но безрезультатно, они не поддались. Автобус двигается, направляется на дома. Несколько человек остались на задней площадке в салоне. Сообразил, что можно взять молотки аварийные. Метнулся, схватил первый попавшийся и стал бить им по стеклу. После 4-5 ударов мы попали в кабину. Водитель лежал бледный без сознания, а нога его была на педали газа. Быстро убрал ногу, вытащил ключ зажигания, и автобус, пробуксовав вперед, остановился. Подбежали еще люди. Пощупали пульс у водителя, еле-еле пробивается. И в тот же момент он глубоко вздохнул, захрипел и всё… Мы поняли, что человек умер. Скорую помощь пассажиры к тому времени уже вызвали. Но было поздно. Потом на место происшествия приехала оперативная группа, – рассказал Александр Васильевич.

Александр Заболотский пенсионер, бывший работник милиции совершил настоящий мужской поступок. Он, человек «старой закалки», не растерялся в опасной ситуации и пришел на помощь людям, хотя мог бы пройти мимо. А молодые парни в это время снимали происходящее на мобильные телефоны…